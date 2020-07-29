سيدي بلعباس: ترحيل 60 أسرة إلى سكنات جديدة

تم اليوم الأربعاء، ترحيل الشطر الأول من الأسر القاطنة في السكنات الهشة بحي 200 مسكن بشارع أحمد زبانة، والبالغ عددها 60 أسرة من ضمن 120.

وتمت عملية الترحيل تحت إشراف وتأطير السلطات المحلية لدائرة سيدي بلعباس بما في ذلك مصالح البلدية.

كما تم تجنيد كل الوسائل المادية والبشرية لضمان نقل الأسر المستفيدة إلى مساكنها الجديدة في ظروف عادية .

يذكر أن مجموع المستفيدين من عملية إعادة الإسكان في مساكن لائقة تم ترحيلهم إلى حيين سكنيين جديدين يتواجدان بكل من المجمع السكني طريق تسالة والمجمع السكني الجزيرة.

فيما تمت تهيئة المساكن الجديدة لتتوفر على كل الضروريات المطلوبة بما في ذلك الكهرباء والمياه الصالحة للشرب.

وبخصوص مواصلة عملية ترحيل القاطنين بالأحياء والسكنات الهشة البالغ عددها 16 موقع على مستوى الولاية فإن السلطات المحلية سطرت برنامج ورزنامة زمنية محددة لإستكمال عملية الترحيل بصفة دورية وعلى مدار فترة قصيرة.