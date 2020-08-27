سيدي بلعباس: ترحيل 60 عائلة قاطنة بالحي القصديري مزرعة الطاهر موسطاش

أخبار الجزائر
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سيدي بلعباس: ترحيل 60 عائلة قاطنة بالحي القصديري مزرعة الطاهر موسطاش
بقلم نسرين محفوف

تم اليوم الخميس، ترحيل 60 عائلة قاطنة بالحي القصديري المسمى مزرعة الطاهر موسطاش بالقرب من حي الساقية الحمراء.

وباشرت العملية سلطات دائرة سيدي بلعباس ومصالح البلدية منذ ساعة مبكرة من صبيحة اليوم، حيث تم ترحيل المستفيدين نحو سكنات لائقة.

يذكر أن عمليتي الهدم وإعادة الإسكان تقف على تأطيرها بالإضافة إلى مصالح حفظ الأمن العمومي عدة هيئات و مؤسسات عمومية لأجل ضمان السير الحسن و توفير ظروف جيدة لنقل عوائل المستفيدين .

كما ساهمت جمعيات ومنظمات من مجتمع المدني ساهمت في تأطير المواطنين المرحلين.


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