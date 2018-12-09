سيدي بلعباس.. تسجيل 2728 حادث مرور خلف وفاة شخصين

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
سيدي بلعباس.. تسجيل 2728 حادث مرور خلف وفاة شخصين
بقلم مصطفى.ق

سجلت المصلحة الولائية للأمن العمومي لسيدي بلعباس شهر نوفمبر الماضي 2728 حادث مرور أدى الى هلاك شخصين وإصابة 26 آخرين.

وتم في نفس الفترة سحب 422 رخصة سياقة بالإضافة إلى تسجيل 1339 مخالفة  مرورية.

كما تم وضع 28 مركبة في المحشر والتي تسبب أصحابها في مخالفات.

فضلا عن حجز أكثر من 39 دراجات نارية تم وضعها في المحشر كان أصحابها يستعملونها بدون احترام معايير السلامة.

أما في مجال العمران والبيئة تم تسجيل 22 مخالفة متعلقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيث تم توجيه 3 إعذارات.

وفي إطار محاربة التجارة غير الشرعية تم حجز أكثر من 122  كلغ فاكهة و62 كلغ خضر معروضة في ظروف غير صحية.

وتم حجز 1865 وحدة من المفرقعات و1395 وحدة من الألعاب النارية.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com