سيدي بلعباس: تسليم معدات إلكترونية ورقمية لتجهيز المدارس الابتدائية

تم اليوم الأحد، تسليم حصة معتبرة من المعدات الإلكترونية والرقمية الموجهة لتجهيز المدارس الابتدائية.

وتم هذا عبر إقليم دائرتي تسالة وعين البرد، حيث زودت بمعدات الربط بشبكة الانترانت عن طريق القمر الصناعي ألكوم سات 1 .

وسيتم في غضون الأيام القليلة القادمة إستكمال عملية توزيع المعدات المزودة من مؤسسة اتصالات الجزائر الفضائية عبر كافة دوائر الولاية.

وسيمكن هذا من تجهيز 288 مدرسة ابتدائية من أصل 299 مدرسة في المجموع.

ومن ثم يجري تعميم الربط وذلك بالقمر الصناعي ألكوم سات-1 الذي وضعته الوكالة الفضائية الجزائرية في المدار.

وهذا من أجل الاستفادة من مزايا وصلة القمر الصناعي، لا سيما سرعة النشر، والتدفق العالي، وعرض النطاق الترددي المضمون والمشترك

وسيتم بفضل هذه العملية الحديثة تقليص الفجوة الرقمية، من خلال تزويد تلاميذ المؤسسات التعليمية بالولاية بوسائل التعلم الحديثة.

مع الاستفادة من خدمات الإنترانت لضمان سرية الملفات للمستخدمين.

إلى جانب فتح الآفاق من أجل تطوير المحتوى الوطني والخدمات ذات القيمة المضافة التي ستضاف إلى الاستخدامات.

وهذا بهدف تحفيز دمج التكنولوجيات الجديدة في الاستخدام اليومي للقطاعات.