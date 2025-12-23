سيدي بلعباس.. تسمم طفلتين بالغاز

تعرضت طفلتان لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد النار داخل حمام المنزل، ببلدية عين البرد بولاية سيدي بلعباس.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 12سا08د من أجل اسعاف طفلتين. تسممتا بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد النار داخل حمام المنزل، ب05 شارع مقري بلقاسم، ببلدية و دائرة عين البرد.

حيث خلّف الحادث تسمم طفلتين تبلغان من العمر 10 سنوات و 12 سنة لهما صعوبة في التنفس. تم إسعافهما و نقلهما إلى المستشفى المحلي.

