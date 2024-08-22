سيدي بلعباس.. تصدير حمولة من أنابيب البوليثيلان وحديد الخرسانة إلى موريتانيا

أعلنت مصالح ولاية سيدي بلعباس، في بيان لها، أنه تم اليوم الخميس بسيدي بلعباس، تصدير حمولة من أنابيب البوليثيلان وحديد الخرسانة باتجاه موريتانيا.

وأوضح المصدر نفسه أن هذه العملية التي أشرف والي سيدي بلعباس سمير شيباني على إعطاء إشارة انطلاقها، تخص أحد فروع مجمع “شي علي” الخاص الكائن بالمنطقة الصناعية لعاصمة الولاية، بحضور كل من رئيس مفتشية أقسام الجمارك ومديرة التجارة وترقية الصادرات والمدير العام للمجمع.

وقدمت بعين المكان شروحات حول عملية الصنع والشحن والتصدير وآفاق الشركة في تصدير مختلف أنواع الأنابيب التي تستعمل في مشاريع إنجاز الشبكات والقنوات نحو الأسواق الإفريقية و الدولية.

ويأتي تصدير هذه الحمولة الموجهة لتجسيد مشاريع تنموية بموريتانيا، عملا على تثمين فرص الاستثمار المتاحة بالولاية ومن أجل خلق الديناميكية الاقتصادية التي تسعى إليها السلطات العليا في البلاد على رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وفق خلية الإعلام والاتصال.

وأشاد الوالي بالجهود المبذولة من طرف مجمع “شي علي” مؤكدا على تشجيع مثل هذه المبادرات ومرافقة مختلف الصناعيين والمستثمرين في تجسيد مشاريعهم بالولاية، خصوصا مع وضع حيز الخدمة مشروع توسعة المنطقة الصناعية بمساحة 54 هكتارا الذي يهدف إلى استقطاب عدد كبير من المتعاملين من أجل خلق فرص الاستثمار وفتح مناصب الشغل، وجعل سيدي بلعباس قطبا صناعيا واستثماريا بامتياز، كما أشير إليه.