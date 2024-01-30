سيدي بلعباس: تفكيك جماعة أشرار تورطت في السرقة

ألقت قوات الشرطة بالأمن الحضري الثالث عشر بأمن ولاية سيدي بلعباس القبض على 03 أشخاص في العقد الثاني من العمر تورطوا في السرقة من داخل مسكن.

حيث طالت عملية السرقة مجوهرات من المعدن الأصفر قبل أن يتم توقيفهم وإسترجاع بعض المسروقات.

القضية تعود إلى شكوى تقدم بها أحد المواطنين إلى مصالح الأمن الحضري الثالث عشر. مفادها تعرضه إلى عملية السرقة من داخل مسكنه التي طالت مجوهرات من المعدن الأصفر في غياب أفراد العائلة. ليتم فتح تحقيق معمق على جناح السرعة للكشف عن ملابسات هذه القضية.

بعد تكثيف التحريات تمكن محققوا الشرطة من تحديد هوية المشتبه فيهم. الذين تم توقيفهم الواحد تلو الآخر ، كما تم إسترجاع بعض المسروقات التي تم تسليمها للضحية.