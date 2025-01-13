سيدي بلعباس: تفكيك شبكة إجرامية وحجز أكثر من 3 ملايير بالعملة الوطنية والأجنبية

تمكّن أفراد فرقة مكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية بأمن ولاية سيدي بلعباس، خلال الأسبوع الفارط. من توقيف 04 أشخاص تتراوح أعمارهم بين ( 35 و 40 سنة)، ينشطون ضمن شبكة إجرامية. مختصة في بيع العملة الصعبة بطريقة مخالفة للتشريع و التنظيم الخاصين. بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج.

القضية جاءت في إطار حماية الإقتصاد الوطني، لاسيما من مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال. و بعد إستغلال أفراد الشرطة بذات الفرقة لمعلومات مفادها قيام شخص ببيع العملة الصعبة بطريقة غير قانونية بمدينة سيدي بلعباس. حيث مكنت التحريات المعمقة لأفراد ذات المصلحة من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي و توقيفه رفقة شركائه الثلاثة. و كشف مخططهم الإجرامي المتمثل في بيع العملة الصعبة و مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال.

كما أسفرت العملية، التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة عن حجز وضبط مبالغ بالعملة الوطنية فاقت 03 ملايير سنتيم. و مبالغ مالية معتبرة من مختلف العملات الأجنبية.

تم تقديم المشتبه فيهم، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس، عن قضية مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكيفيات إعدادها.

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