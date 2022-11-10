سيدي بلعباس: توقيف إمرأتين بحوزتهما 17 ألف قرص مهلوس ملفوفة بجوارب نسائية

تمكنت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس من إحباط عملية إغراق مدينة سيدي بلعباس بالمهلوسات والمؤثرات العقلية.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد تم توقيف إمرأتين في العقدين الرابع والخامس على التوالي. تورطتا في قضية النقل والحيازة على أقراص صيدلانية ذات مفعول مخدر على درجة عالية من الخطورة. وتشكل خطرا على الصحة العامة ذات منشأ أجنبي. والنشاط ضمن شبكة إجرامية عابرة للحدود لغرض المتاجرة.

حيث مكنت العملية من حجز 16800 قرص مهلوس من نوع بريقابلين 300 ملغ. مع حجز مبلغ مالي من عائدات ترويج هذه السموم.

التحريات مكّنت من توقيف المشتبه فيهما على مستوى إحدى محطات نقل المسافرين بمدينة سيدي بلعباس. أين ضبطت بحوزتهما كميات متفاوتة من المؤثرات العقلية بلغت في مجموعها 10080 قرص مهلوس من نوع بريقابالين 300 ملغ. كانت مخبأة بإستعمال طرق إحتيالية ملفوفة على خصرهما. وبإستعمال جوارب نسائية على شكل أحزمة.

بعد إستكمال جميع الإجراءات القانونية تحت الإشراف الدائم لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة.