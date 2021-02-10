سيدي بلعباس: توقيف تحفظي لمسؤولين إثر حادثة وفاة مريضين بمؤسسة الأمراض العقلية

كشفت مديرية الصحة بولاية سيدي بلعباس ، عن توقيف تحفظي لثلاثة مسؤولين بالمؤسسة المتخصصة في الأمراض العقلية.

وجاء التوقيف التحفظي للمسؤولين إثر حادثة وفاة مريضين، كانا يخضعان للعلاج بذات المرفق الصحي.

وحسبما أفادت به الإذاعة الوطنية، نقلا عن المديرية، فقد تقرر توقيف بشكل تحفظي كل من المدير المناوب والمراقبين الطبيين المناوبين.

وتمت عملية التوقيف بمؤسسة الأمراض العقلية إثر وفاة مساء أول أمس الاثنين مريضين في العقد الثاني من العمر أحدهما إنتحر.

وحسب مديرية الصحة، فإن أحد المريضين المتوفيين كان يعاني من اضطرابات عقلية وتعرض لحالة من الهيجان.

واستدعى نقل المريض إلى غرفة العزل حيث توفي، في حين لقي المريض الثاني حتفه بعد أن انتحر شنقا داخل غرفته.

وأضاف المصدر، أنه على إثر هذه الحادثة، فتحت المصالح المعنية تحقيقا في القضية لمعرفة ظروف وحيثيات وفاة المريضين.