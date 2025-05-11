سيدي بلعباس.. توقيف ثلاثة أشخاص ظهروا في فيديو وهم يحملون أسلحة بيضاء

في استجابة فورية لمقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت مصالح الأمن الحضري السادس لشرطة سيدي بلعباس، مدعومة بفرقة البحث والتدخل (BRI)، من توقيف ثلاثة أشخاص بحي 200 مسكن طريق بوشبكة، ظهروا في الفيديو وهم يحملون أسلحة بيضاء وبرفقتهم كلب هجومي، في مشهد أثار الرعب وسط السكان.

وجاءت العملية بعد توثيق مناوشات بين أحد هؤلاء الشبان وأحد سكان الحي، تطورت إلى تهديد واعتداء بالسلاح الأبيض، إضافة إلى سلوكيات خطيرة تمس الأمن العمومي. تدخلت الشرطة بسرعة وتمكنت من توقيف المشتبه فيهم جميعًا وتحويلهم إلى التحقيق.

وقد تم تقديمهم أمام النيابة المختصة لمتابعتهم قضائيًا.