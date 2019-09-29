سيدي بلعباس.. توقيف سارقي مسكن بإستعمال مفاتيح مقلدة

ألقت قوات الشرطة بسيدي بلعباس القبض على شخصين من العمر تورطا في السرقة من داخل مسكن بإستعمال مفاتيح مقلدة.

حيث قام شخصين في العقد الثاني بالإستيلاء على مصوغات من المعدن الأصفر قدر وزنها بـ255 غرام قبل أن يتم توقيفهما من طرف قوات الشرطة وإسترجاع المسروقات التي سلمت لصاحبتها، في حين تم إنجاز ملف قضائي ضد الفاعلين قدما بموجبه أمام النيابة أين صدر في حقهما أمري إيداع .

فصول القضية تعود إلى إستغلال قوات الشرطة لمعلومات تفيد بتعرض مسكن واقع بحي الصخرة إلى عملية السرقة بإستعمال مفاتيح مقلدة والتي طالت

مصوغات من المعدن الأصفر، ليتم فتح تحقيق معمق على جناح السرعة للكشف عن ملابسات القضية، حيث مكنت التحريات الميدانية مع الإعتماد على الجانب التقني من تحديد هوية أحد المشتبه فيهما الذي تم توقيفه بالقرب من أحد محلات بيع المجوهرات بحي القرابة، هذا الأخير بعد التحقيق معه أكد أنه قام بسرقة المسكن المذكور رفقة صديق له، أين إستوليا على كمية معتبرة من المصوغات بعد الولوج إلى داخله بإستعمال مفاتيح مقلدة.