سيدي بلعباس: توقيف شخصين تورطا في حمل أسلحة بيضاء محظورة مع السياقة في حالة سكر

ألقت قوات الشرطة القبض على شخصين في العقد الثالث من العمر تورطا في حمل أسلحة بيضاء محظورة من الحجم الكبير.

وووفق ذات المصالح الموقوفين تورطا في السياقة في حالة سكر وبث الرعب في أوساط المارة.

حيث كانا على متن مركبة من نوع رونو كونغو قبل أن يتم توقيفهما، كما تم على إثر ذلك حجز أسلحة بيضاء من الحجم الكبير.

حيثيات القضية تعود إلى إستغلال قوات الشرطة لمعلومات مفادها وجود مركبة مشتبه في أمرها يقوم سائقها بمناورات خطيرة.

مع بث الرعب في وسط المارة على مستوى شارع عيسات إيدير، بعد التنقل إلى عين المكان تم توقيف المركبة.

والتي كان على متنها شخصين في العقد الثالث من العمر.

ليتبين أنهما في حالة سكر جد متقدمة، أين تم توقيفهما بعين المكان ، كما ضبطت بحوزتهما أسلحة بيضاء محظورة.