سيدي بلعباس: توقيف شخصين يزوّران الأوراق النقدية

تمكن أفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بولاية سيدي بلعباس من توقيف شخصين يقومان بتزوير الأوراق النقدية.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الموقوفان تتراوح اعمارهما ما بين25 و30 سنة.

وتم توقيف المتهمين بتهمة تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني بالعملة الوطنية داخل الاقليم الوطني.

وتعود الوقائع الى معلومات تفيد بوجود شبكة إجرامية تنشط عبر محور مدينة تلمسان وسيدي بلعباس و تقوم بترويج اوراق نقدية.

وقد تم وضع خطة أمنية محكمة مكنت من توقيف المشتبه فيهما على متن مركبة سياحية، بحوزتهما مبلغ مالي يفوق 150 مليون سنتيم.

وقامت مصالح الدرك الوطني بتقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية وإيداعهما بالمؤسسة العقابية.