سيدي بلعباس: توقيف شخصين يملكان وكالة سياحية نصبا على المواطنين

تمكنت مصالح الشرطة بولاية سيدي بلعباس من تفكيك نشاط إجرامي تورط فيه مسيّرا وكالة سياحية. بعد ثبوت ضلوعهما في قضية نصب واحتيال استهدفت المواطنين. خاصة الراغبين في أداء مناسك العمرة.

وحسب المعطيات، فإن المشتبه فيهما قاما بتكوين جمعية أشرار، حيث أوهما ضحاياهما بتنظيم رحلات عمرة مقابل مبالغ مالية معتبرة. قدّرت بأكثر من مليار ومائة وخمسين مليون سنتيم، مخلفين أكثر من 50 ضحية.

التحقيقات التي باشرتها فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية كشفت عن أساليب احتيالية معتمدة. تمثلت في استدراج الضحايا عبر مسابقات وهمية وعروض مغرية داخل فضاءات تجارية. مع تقديم وصولات وعقود مزورة غير معترف بها رسمياً.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس، في انتظار ما ستسفر عنه مجريات العدالة في هذه القضية.

