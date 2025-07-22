سيدي بلعباس.. توقيف شخص قام بمناورات خطيرة على الطريق بسيدي علي بن يوب

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي علي بن يوب، التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي بلعباس، من توقيف شخص يبلغ من العمر 40 سنة، قام بمناورات خطيرة على الطريق العمومي، معرّضًا حياة الآخرين للخطر.

وتعود حيثيات القضية إلى تاريخ 16 جويلية 2025، حيث تلقت ذات المصالح بلاغًا من أحد المواطنين مدعومًا بمقطع فيديو يوثق قيام سائق سيارة سياحية بتصرفات متهورة وخطيرة على مستوى الطريق الوطني رقم 95.

وفور تلقي البلاغ، باشرت مصالح الدرك تحقيقًا ميدانيًا مكثفًا مكّن في وقت قياسي من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم الموقوف أمام الجهات القضائية بمحكمة ابن باديس، بتهم تتعلق بتعريض حياة الغير للخطر، المناورة الخطيرة وعرقلة حركة السير.