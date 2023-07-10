سيدي بلعباس: توقيف شخص كان يعرض مناشير من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية

أجهضت شرطة سيدي بلعباس مخططا إجراميا نسجت خيوطه شبكة إجرامية دولية، كانت تعرض لأنضار الجمهور مناشير بغرض الدعاية من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية عبر وسائط التواصل الإجتماعي.

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية من إيقاف شخص في العقد الخامس من العمر ضبط بحوزته على دعائم إلكترونية ممثلة في ساعة يد إلكترونية مزودة بكاميرا

تسمح بإلتقاط الصور و تسهل عملية الولوج لمواقع التواصل الإجتماعي حيث

تبين من خلال التحقيق المفتوح تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس وجود عدة مقاطع فيديو ومنشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية وزرع البلبلة.