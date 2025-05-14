سيدي بلعباس: توقيف شخص مختص في السرقة داخل المحلات

ألقت قوات الشرطة بالأمن الحضري الخامس القبض على شخص في العقد الثاني من العمر تورط في السرقات المتعددة من داخل محلات تجارية.

القضية جاءت بعد تلقي أفراد الشرطة شكوى من طرف صاحب محل تجاري مفادها تعرضه إلى عملية السرقة. التي طالت مبلغ مالي وعدة أغراض من داخل المحل المتواجد بحي سيدي الجيلالي. ليتم فتح تحقيق للكشف عن ملابسات القضية .

التحريات أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيه ويتعلق الأمر بشخص في العقد الثاني من العمر الذي تم توقيفه. في حين تم إسترجاع المسروقات التي سلمت لصاحبها.

التحقيقات كشفت أن المشتبه فيه قام بعدة عمليات مماثلة عبر عدة محلات مختلفة بمدينة سيدي بلعباس قبل أن يتم توقيفه .

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