سيدي بلعباس.. توقيف شخص يحترف النصب عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أوقفت قوات الشرطة بفرقة مكافحة الجرائم السيبيرانية بأمن ولاية سيدي بلعباس، شخص في العقد الثالث من العمر يحترف النصب والإحتيال عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

والذي راح ضحيته عدة أشخاص أوهمهم بأنه بإمكانه قرضهم مبالغ مالية معتبرة.

وتعود تفاصيل القضية إلى إستغلال فرقة مكافحة الجرائم السيبيرانية لمعلومات مفادها تعرض عدة أشخاص إلى عمليات نصب من طرف شخص يقوم بوضع مناشير عبر حساباته الإلكترونية موهما ضحاياه أنه بإمكانه قرضهم مبالغ مالية تصل حتى 200 مليون سنتيم.

والذي يطالبهم بدفع مبالغ مالية بحسابه البريدي تصل إلى 3 ملايين سنتيم تعتبر تكاليف الملف لإستلام القرض قبل أن يتفاجأ الضحايا بحظرهم من قائمة الحسابات الإلكترونية والإتصالات الهاتفية فور تحويل المبلغ المتفق عليه بحسابه حيث ضبط بحسابه البريدي الجاري مبالغ مالية معتبرة كلها من عائدات النصب على رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

وبعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية تحت الإشراف الدائم لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة.

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