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سيدي بلعباس: توقيف شخص ينشط في مجال تجارة اللحوم المجمدة داخل مرآب منزله

أخبار الجزائر
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سيدي بلعباس: توقيف شخص ينشط في مجال تجارة اللحوم المجمدة داخل مرآب منزله
بقلم وافي مهاجري

أوقف الأمن الحضري الثامن بولاية سعيدة نشاط شخص يعمل في تجارة اللحوم المجمدة داخل مرآب بمنزله بطريقة غير شرعية ولا يتوفر على شروط النظافة.


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