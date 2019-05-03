سيدي بلعباس: توقيف شخص ينشط في مجال تجارة اللحوم المجمدة داخل مرآب منزله
أوقف الأمن الحضري الثامن بولاية سعيدة نشاط شخص يعمل في تجارة اللحوم المجمدة داخل مرآب بمنزله بطريقة غير شرعية ولا يتوفر على شروط النظافة.
-
أوقف الأمن الحضري الثامن بولاية سعيدة نشاط شخص يعمل في تجارة اللحوم المجمدة داخل مرآب بمنزله بطريقة غير شرعية ولا يتوفر على شروط النظافة.
https://www.youtube.com/watch?v=Rq_JSmNG4ik
-
أفادت مصادر مطلعة أن تحقيقات أمنية باشرتها الجهات المختصة بشأن عدد من رجال الأعمال وإطارات سامية في قضايا فساد بولاية عين تموشنت.
وإستفادتهم من ضرع البقرة…
-
تمكنت مصالح أمن الشلف، من توقيف شخص يقوم بترويج وبيع المخدرات والأقراص المهلوسة في أوساط الشباب.
وحسب بيان لدات السلك الأمني، فإن العملية تمت بعد إستغلال…
التعليقات (0)