سيدي بلعباس.. توقيف عصابة سرقة عجلات السيارات

ألقت قوات الشرطة بالأمن الحضري الرابع بسيدي بلعباس القبض على ثلاثة أشخاص نتورطون في سرقة العجلات من السيارات المركونة في “الباركينغ”.

الموقوفون في العقد الثالث من العمر بعد تورطهم في تكوين جمعية أشرار لغرض السرقة بتوافر ظرفي الليل والتعدد مع إخفاء أشياء مسروقة.

السالفي الذكر قاموا بسرقة مجموعة من عجلات المركبات المركونة بحي 75 مسكن بوعزة الغربي ببلدية سيدي بلعباس، إضافة إلى براغي وعلامات اشهارية خاصة بالمركبات.

أين تمكنت قوات الشرطة من توقيف الفاعلين واسترجاع المسروقات، بعد تفعيل عنصر الاستعلام الذي مكن من تحديد هويتهم وتوقيفهم تباعا وتقديمهم أمام النيابة التي أصدرت في حقهم أمر إيداع.

فصول القضية تعود إلى نهاية شهر ديسمبر المنصرم، بعد شكوى بعض المواطنين المقيمين بحي 75 مسكن بتعرض لواحق مركباتهم إلى السرقة من طرف مجهول.

لتباشر بعد ذلك مصالح الأمن الحضري الرابع تحرياتها التي كللت بكشف ملابسات هذه القضية وتوقيف الفاعلين، و استرجاع جميع الأشياء المسروقة.