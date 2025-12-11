سيدي بلعباس.. توقيف مبحوث عنهم وحجز مخدرات وأسلحة بيضاء في عملية أمنية مشتركة بتلموني 

نظمت شرطة سيدي بلعباس، عشية يوم الخميس، عملية شرطة مشتركة واسعة النطاق، رفقة مصالح الدرك الوطني، عبر إقليم بلدية تلموني.

وسخّر لإنجاح هذه العملية تعداد أمني هام وإمكانيات مادية معتبرة لبلوغ الهدف المسطر، وهو تأمين المواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم في الليل كما في النهار.

هذه المداهمات تهدف إلى منع وثني المجرمين والمعتدين عن ارتكاب مخططاتهم الإجرامية.

أفراد الشرطة والدرك الوطني نزلوا بشوارع وأحياء ذات البلدية وقاموا بمباغتة الأشخاص المشتبه فيهم والمبحوث عنهم من طرف العدالة.

حيث تم دراسة حالتهم وتحويلهم إلى أقرب مقر أمني لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم حجز قطع مخدرات، مع توقيف أشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء.