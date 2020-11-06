سيدي بلعباس: توقيف مجموعة أشخاص لسرقة أجهزة التدفئة من داخل إقامة جامعية

قامت شرطة سيدي بلعباس بفك لغز قضية سرقة أجهزة تدفئة من داخل إقامة جامعية فاقت الـ 98 جهاز.

كما تمكنت من توقيف الفاعلين الرئيسين وكل من له صلة بالقضية، والبالغ عددهم 12 شخصا.

وأفاد المصدر أن أغلبهم أعوان أمن ووقاية بذات الإقامة الجامعية.

وتم تقديمهم أمام النيابة التي أمرت بإيداع 3 أفراد ووضع البقية تحت نظام الرقابة القضائية .

أطوار القضية تعود إلى استغلال قوات الشرطة بالأمن الحضري 13 لمعلومات، تفيد بوجود مركبه من نوع بيجو 206.

حيث قام سائقها بنقل أجهزة تدفئة من داخل إقامة جامعية، ليتم وضع خطة محكمة للإطاحة به والكشف عن ملابسات القضية.

وتم ذلك بعد ترصد تحركاته، أين تم توقيفه رفقة شخص يشتغل كعون أمن ووقاية بذات الإقامة.

وضبطت بحوزتهما 4 أجهزة تدفئة كان السالفي الذكر بصدد نقلها بعدما تم نزعها من داخل الإقامة الجامعية بواسطة معدات وأدوات حديدية.

التحقيقات التي باشرتها المصلحة كشفت أنهما كانا بصدد بيعها بطريقة غير قانونية وبأسعار متفاوته.

وتتراوح بين 2000دينار جزائري، و5000 دينار جزائري.

كما حققت قوات الشرطة مع 12 شخصا آخرين على صلة بذات القضية.