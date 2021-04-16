سيدي بلعباس: توقيف 3 أشخاص بتهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة

تمكنت الفرقة الإقليمية بعين الثريد ولاية سيدي بلعباس من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 26-40 سنة.

ووجهت للموقوفين تهمة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة مع توفر ظروف الليل والتعدد.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن وقائع القضية تعود إلى قيام الضحية برفع شكوى مفادها تعرضه للسرقة التي طالت أحد مستودعاته المخصص لتربية الدواجن لإنتاج اللحوم البيضاء.

وتم على إثرها وضع خطة أمنية محكمة مكّنت من توقيف أفراد العصابة، وبعد التحقيق معهم تبين أنهم قاموا بالسرقة على متن مركبة.

وكان أفراد العصابة حاملين بأيدهم أسلحة بيضاء، وقاموا برمي الحجارة على زجاج البابين الخارجيين لإقامة العامل والحارس بالمستودع.

وأوضح البيان، أن أفراد العصابة قاموا بقطع التيار الكهربائي وسرقة ثلاث محركات لضخ المياه، وقطع غيار خاصة بالمولد الكهربائي.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية وإيداعهم بالمؤسسة العقابية.