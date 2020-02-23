سيدي بلعباس: توقيف 4 أشخاص لحيازة المخدرات

وضعت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس حدا لنشاط 4 أشخاص في العقد الثالث من العمر، تورطوا في الحيازة على المخدرات لغرض المتاجرة فيها.

وتمكنت الشرطة على إثر ذلك، من حجز كمية من الكيف المعالج، قدر وزنها 158 غرام، كانت موجهة للترويج بمدينة سيدي بلعباس.

في حين تم إنجاز ملف قضائي ضد المتهمين، عن حيازة المخدرات، لغرض المتاجرة، قدموا بموجبها أمام النيابة أين تم إيداعهم الحبس .

حيثيات القضية تعود إلى إستغلال الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية (BMPJ)، لمعلومات، مفادها وجود أشخاص يقومون بترويج المخدرات بمدينة سيدي بلعباس.

وتم وضع خطة محكمة لتوقيفهم، حيث تم ذلك بعد مراقبة دقيقة لتحركاتهم، أين ضبطت بحوزتهم كميات متفاوتة من المخدرات (كيف معالج، بلغت في مجموعها 158 غرام، كانت مهيأة ومقطعة لغرض ترويجها.

كما ضبطت بحوزتهم مبالغ كمالية متفاوتة، من عائدات ترويج هذه السموم.

وتم إنجاز ملف قضائي ضدهم عن تهمة حيازة المخدرات لغرض المتاجرة فيها، قدموا بموجبه أمام النيابة أين تم إيداعهم الحبس.