سيدي بلعباس : توقيف 7 أشخاص تورطوا في قضايا مخدرات

تمكنت مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس، من وضع حد لنشاط7 أشخاص تورطوا في الحيازة على المؤثرات العقلية لغرض المتاجرة فيها.

حيث تم على إثر ذلك حجز ما يناهز 620 قرص مهلوس من مختلف الأنواع، حسبما أفاد به بيان لذات المصالح.

وأوضح نفس المصدر، أن الكمية المحجوزة تمت بعد استغلال معلومات تفيد بقيام عدد من الأشخاص بالحيازة على المؤثرات

العقلية لغرض المتاجرة فيها ليتم فتح تحقيق أسفر عن توقيف الفاعلين .

وأضاف المصدر، أنه بعد عمليات مراقبة تم توقيف 7 أشخاص أعمارهم بين 28و60سنة حيث ضبطت بحوزتهم أعداد معتبرة من الأقراص المهلوسة.

بالإضافة إلى مبالغ مالية متفاوتة فاقت في مجموعها 140 ألف دينار تعتبر من عائدات ترويج المؤثرات العقلية.

مشيرا، إلى أن التحقيقات كشفت أن أحد المروجين كان يبيع الأقراص المهلوسة بـ400 دينار للقرص الواحد قبل أن يتم توقيفه

رفقة شركائه و تقديمهم أمام النيابة التي أمرت بإيداعهم الحبس جميعا.