سيدي بلعباس: توقيف 7 أشخاص قتلوا عجوزا لسرقة منزلها

فككت شرطة سيدي بلعباس جماعة أشرار متكونة من 7 أشخاص تورطوا في جناية القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد.

وحسب بيان أمن ولاية سيدي بلعباس، اليوم الاثنين، فقد قتل الجناة امرأة طاعنة في السن تبلغ من العمر 82 سنة.

وأقدم الفاعلون على تكبيلها من يديها قبل ان تلقى حتفها، قبل ان يتم توقيفهم من طرف أفراد الشرطة وتقديمهم أمام النيابة.

وتعود أطوار القضية الى استغلال قوات الشرطة لمعلومات مفادها وجود امرأة طاعنة بالسن تعيش بمفردها بمسكنها بحي الشمس جثة هامدة.

وتم فتح تحقيق معمق من طرف قوات الشرطة للكشف عن ملابسات هذه القضية.

ومكنت التحريات التي باشرتها المصلحة من تحديد هوية المشتبه فيهم، ويتعلق الأمر بسبعة أشخاص أعمارهم بين 18 و30 سنة.

وحسب بيان أمن ولاية سيدي بلعباس، تم توقيفهم تباعا بعد مراقبة دقيقة لتحركاتهم.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها المصلحة ان سالفي الذكر قاموا بسرقة أغراض ولاذوا بالفرار الى وجهات مختلفة.

قبل ان يتم توقيفهم من طرف قوات الشرطة، وتقديمهم امام النيابة عن جناية القتل العمدي مع سبق الااصرار والترصد.

مع المشاركة وعدم التبليغ على جناية مع ارتكاب جناية السرقة الموصوفة بتوافر ظروف الليل والتسلق وتعدد الجناة.