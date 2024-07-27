سيدي بلعباس: جريحان في إصطدام تسلسلي لثلاثة سيارات بسفيون

تدخلت الوحدة القطاعية للحماية المدنية تلموني بسيدي بلعباس مساء اليوم من أجل حادث مرور إثر إصطدام تسلسلي لثلاثة سيارات بالطريق الوطني رقم 92 إقليم قرية بويطاس بلدية واد سفيون دائرة تنيرة.

الحادث خلف الحادث جريحين الأولى ذكر له آلام على مستوى الرقبة، الحوض و الرجلين بالإضافة إلى بعض الجروح.

أما الجريح الثاني أنثى لها آلام في الرجل اليمنى تم إسعافهم ونقلا الى المصلحة الاستعجالية للمستشفى الجامعي عبد القادر حساني.