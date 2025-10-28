سيدي بلعباس.. جريحان في اصطدام سيارتين بين لمطار وسيدي علي بوسيدي

شهد الطريق الولائي رقم أ 78 الرابط بين بلديتي لمطار وسيدي علي بوسيدي، مساء اليوم، حادث مرور خطير تمثّل في اصطدام بين سيارتين، ما استدعى تدخّل وحدة الحماية المدنية لدائرة سيدي علي بوسيدي.

وحسب ما أفادت به خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية، أسفر الحادث عن إصابة شخصين بجروح متفاوتة الخطورة نتيجة الاصطدام.

وقدّمت الإسعافات الأولية للمصابَين بعين المكان قبل نقلهما على جناح السرعة إلى العيادة المتعددة الخدمات ببلدية لمطار، لتلقي العلاج اللازم.

وتبقى أسباب الحادث قيد التحقيق من قبل المصالح الأمنية المختصة. في وقت دعت فيه الحماية المدنية كافة مستعملي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر واحترام قوانين المرور. خاصة مع تقلبات الطقس وارتفاع عدد الحوادث في الآونة الأخيرة