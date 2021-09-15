سيدي بلعباس.. جريمة قتل راح ضحيتها شاب ثلاثيني ببلدية ابن باديس

اهتزت بلدية ابن باديس بسيدي بلعباس على جريمة قتل راح ضحيتها شاب في العقد الثالث من عمره يقطن ببلدية سيدي لحسن.

الضحية كان متواجدا في بلدية ابن باديس لزيارة جدته، فتحولت الزيارة الى شجار و بعدها اخرج القاتل سلاح ابيض وقام بطعنه على مستوى القلب ،مما تطلب نقله على جناح السرعة إلى مستشفى ”يملول محمد” ببلدية ابن باديس أين حاول الأطباء الإسراع لإنقاذه لكنه لفظ أنفاسه عند دخوله لمصلحة الاستعجالات،كما فتحت مصالح امن تحقيقا معمقا و ملاحقة الجاني الذي فر الى .وجهة غير معروفة