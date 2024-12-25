سيدي بلعباس.. حجز أزيد من 1400 قرص مهلوس وتوقيف مروجيها

تمكن أفراد الشرطة بفرقة البحث والتدخل بأمن ولاية سيدي بلعباس بحر الأسبوع المنصرم من معالجة 03 قضايا تخص الحيازة على المؤثرات العقلية قصد المتاجرة فيها، حيث تم على إثر ذلك حجز أكثر من 1400 مؤثر عقلي من مختلف الأنواع كانت موجهة لغرض الترويج بمدينة سيدي بلعباس.

هذه القضايا تمت معالجتها بعد إستغلال معلومات تفيد بوجود أشخاص يقومون بترويج المؤثرات العقلية في الوسط الحضري للمدينة. ليتم وضع خطط أمنية محكمة أفضت إلى توقيف 05 أشخاص في العقد الثاني من العمر وحجز 1460 قرص مهلوس من مختلف الأنواع. ناهيك عن مبلغ مالي فاق 20 مليون سنتيم تعتبر من عائدات ترويج هذه السموم .

بعد إستكمال جميع مراحل التحقيق تحت الإشراف الدائم وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس. تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الإختصاص.

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