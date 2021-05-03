سيدي بلعباس: حجز أكثر من قنطارين لحوم غير صالحة للإستهلاك البشري

تمكنت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس من حجز أكثر من قنطارين من اللحوم الحمراء والبيضاء واحشاء غير صالحة للإستهلاك.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم إتلاف المحجوزات، في حين تم حجز كمية أخرى من هذه اللحوم بسبب الذبح غير الشرعي.

وجاءت العملية بعد قيام قوات الشرطة بالمصلحة الولائية للشرطة العامة بعمليات مراقبة لعدد من القصابات المتواجدة بالمدينة.

وأوضح المصدر، أنه تم حجز كميات من اللحوم بلغت 232 كلغ غير صالحة للإستهلاك، و30 كلغ من اللحوم.

ليتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين البالغ عددهم 05 أشخاص.