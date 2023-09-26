سيدي بلعباس.. حجز أكثر من قنطار  “لحوم بيضاء فاسدة”

تمكنت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس من حجز أكثر من 01 قنطار من اللحوم البيضاء غير صالحة للإستهلاك البشري. كانت تنقل على متن مركبة غير مهيأة دون إحترام شروط النظافة. قبل أن يتم إتلافه هذه الكمية تم حجزها بعد قيام أفراد الشرطة بعمليات مراقبة.

كما تمت العملية بعد أن لفت إنتباه الشرطة، مركبة محملة بكميات معتبرة من اللحوم البيضاء وأحشاء الدجاج بلغت في مجموعها 105 كلغ. بعد مراقبتها من طرف الطبيب البيطري تبين أنها غير صالحة للإستهلاك البشري. ليتم تحويلها رفقة أفراد مديرية التجارة لولاية سيدي بلعباس إلى مركز الردم التقني وإتلافها بعين المكان.

في حين تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.