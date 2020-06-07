سيدي بلعباس: حجز أكثر من 165 كلغ من اللحوم البيضاء بعين البرد

تمكنت قوات الشرطة بأمن دائرة عين البرد بسيدي بلعباس اليوم الأحد من حجز أكثر من 165 كلغ من اللحوم البيضاء.

المحجوزات كانت محملة على متن مركبة لا تتوفر على شروط الحفظ، النقل والنظافة ومن شأنها إلحاق أضرار بصحة المستهلك كانت موجهة لغرض المتاجرة حيث تم حجزها وإتلافها.

أين تم توقيف مركبة محملة بـ 80 دجاجة مذبوحة خارج المذبح البلدي وموضوعة في أكياس بلاستيكية بوزن إجمالي قدره 165 كلغ.

هذه الكمية وبعد معاينتها من طرف الطبيب البيطري التابع للمقاطعة الفلاحية لبلدية عين البرد أكد أنها غير صالحة للإستهلاك البشري.

وقامت المصالح المختصة بإتلافها عن طريق الحرق بالمفرغة العمومية التابعة لذات البلدية.