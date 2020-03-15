سيدي بلعباس.. حجز أكثر من 19 طن من الأجبان غير صالحة للإستهلاك البشري 

حجزت قوات الشرطة بأمن سيدي بلعباس، أكثر من 19 طنا من المواد الغذائية السريعة التلف وغير صالحة للإستهلاك من بينها مواد غير محددة بتاريخ الإنتاج.

الكمية المحجوزة كانت محفوظة في ظروف غير مهيأة لحفظ المواد الغذائية سريعة التلف مع إنعدام القيد بالسجل التجاري، حيث تم توقيف المتورط في هذه القضية وتقديمه أمام النيابة.

حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات إلى مصالح الأمن الحضري14، مفادها أن أحد الأشخاص يقوم بإستعمال مستودع في تخزين منتوجات الحليب ومشتقاته بطريقة غير قانونية.

لتباشر المصلحة بفتح تحقيق معمق على جناح السرعة للكشف عن ملابسات القضية بعد الإنتقال إلى عين المكان تبين وجود مخزن معبأ بمواد سريعة التلف ممثلة في أجبان من مختلف الأنواع، كما أنها مخزنة في ظروف تنعدم فيها شروط الحفظ.

كما تم العثور بنفس المستودع على عدد من ملصقات بلاستيكية خاصة بمادة الجبن وملصقات أخرى مكتوب عليها مكونات المادة المذكورة.

وتم على إثر هذه العملية حجز العديد من منتوجات الحليب والأجبان مختلفة الأنواع والأحجام قدر وزنها الإجمالي أكثر من 19 طن والتي تم إتلافها بالتنسيق مع عناصر مديرية التجارة وعناصر تابعة لمديرية الفلاحة.

قوات الشرطة بالأمن الحضري الرابع عشر أنجزت ملفا قضائيا ضد السالف الذكر عن تهمة الحيازة على مواد غذائية سريعة التلف غير صالحة للإستهلاك مع إنعدام شروط الحفظ للمادة المذكورة وإنعدام القيد في السجل التجاري مع الحيازة على ملصقات خاصة بتلك المواد الغذائية، قدم بموجبه أمام النيابة .