سيدي بلعباس: حجز أكثر من 4000 قرص مهلوس وكمية من المخدرات

تمكن أفراد الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس من حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية والمخدرات “كيف معالج” كانت موجهة لغرض الترويج. حيث تم على إثر ذلك حجز 4130 قرص مهلوس من نوع بريقابالين 300 ملغ. و 619 غرام من الكيف المعالج.

وتم خلال هذه العملية توقيف 08 أشخاص أعمارهم بين 25 و 37 سنة ضبطت بحوزتهم كمية من المخدرات. هذه الكميات تم حجزها بعد إستغلال أفراد الشرطة بكل من فرقة مكافحة المخدرات لمعلومات تفيد بوجود شبكتين مختصتين في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. ليتم وضع خطة أمنية محكمة أفضت إلى توقيف 07 أشخاص. وحجز 2130 قرص مهلوس من نوع بريقابالين 300 ملغ و 619 غرام من الكيف المعالج.

في حين تمكن أفراد الشرطة بأمن دائرة تلاغ من توقيف شخص في العقد الرابع من العمر وحجز 2000 قرص مهلوس من نوع بريقابالين 300 ملغ. كانت مخبأة بإحكام على مستوى مسكن أحد المشتبه فيهم موجهة للترويج.

بعد إستكمال جميع مراحل التحقيق تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الإختصاص.

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