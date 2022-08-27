سيدي بلعباس.. حجز أكثر من 5 قناطير من اللحوم الفاسدة

حجزت أفراد شرطة سيدي بلعباس، أكثرمن 5 قناطير من اللحوم من مختلف الأنواع، غير صالح للإستهلاك البشري.

وفي هذا السياق تم حجز هذه الكمية بعد قيام قوات الشرطة بدوريات مراقبة بالتنسيق مع المفتشية البيطرية لمديرية الفلاحة وعناصر مديرية التجارة للولاية.

أين تم معاينة عدة مخالفات عبر عدة محلات تجارية مكنت من حجز 509 كلغ من اللحوم من مختلف الأنواع كانت موجهة لغرض الإستهلاك البشري والتي تم حجزها وإتلافها، في حين تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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