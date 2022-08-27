سيدي بلعباس.. حجز أكثر من 5 قناطير من اللحوم الفاسدة
حجزت أفراد شرطة سيدي بلعباس، أكثرمن 5 قناطير من اللحوم من مختلف الأنواع، غير صالح للإستهلاك البشري.
وفي هذا السياق تم حجز هذه الكمية بعد قيام قوات الشرطة بدوريات مراقبة بالتنسيق مع المفتشية البيطرية لمديرية الفلاحة وعناصر مديرية التجارة للولاية.
أين تم معاينة عدة مخالفات عبر عدة محلات تجارية مكنت من حجز 509 كلغ من اللحوم من مختلف الأنواع كانت موجهة لغرض الإستهلاك البشري والتي تم حجزها وإتلافها، في حين تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
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سيدي بلعباس.. توقيف 3 أشخاص قاموا بسرقة محلات تجارية
كما وضعت قوات الشرطة بالأمن الحضري الخامس لولاية سيدي بلعباس، حدا لنشاط عصابة أشرار متكونة من 3 أشخاص مختصة في السرقة من داخل المحلات التجارية.
وفي هذا السياق، فإن السالفي الذكر، كانوا يقومون بفعلتهم بواسطة معدات وأدوات تستعمل في كسر الأقفال.
حيث قاموا بسرقة 3 محلات تجارية بنفس الطريقة، قبل أن يتم توقيفهم من طرف قوات الشرطة.
كما مكنت التحريات قوات الشرطة من تحديد هوية المشتبه فيهم البالغ عددهم 3 أشخاص في العقد الثاني من العم، حيث تم توقيفهم تباعا بعد مراقبة دقيقة لتحركاتهم، كما تم إسترجاع المسروقات.
هذا و بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية تحت الإشراف الدائم وكيل الجمهورية لدى محكمة الولاية.
سيدي بلعباس: الإطاحة بشبكة إجرامية وحجز 1 كلغ من الكيف المعالج
كما وضعت قوات الشرطة بفرقة مكافحة المخدرات بأمن ولاية سيدي بلعباس حدا لنشاط شبكة إجرامية متكونة من 05 أشخاص تتراوح في العقد الرابع و الثالث من عمر.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد تورط أفراد الشبكة في الحيازة على المخدرات (الكيف المعالج) قصد المتاجرة فيها. حيث تم على إثر ذلك حجز حوالي 1 كلغ من الكيف المعالج كانت موجهة للترويج.
كما ضبطت بحوزتهم كميات متفاوتة من الكيف المعالج. بالإضافة كذلك إلى حجز 04 هواتف نقالة كان المشتبه فيهم يستعملونها في نشاطاتهم و سلاح أبيض من الحجم الكبير (بوشية).
وأقدمت ذات المصالح، على تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة. عن قضية الحيازة و إخفاء المخدرات (كيف معالج) قصد الإتجار غير المشروع ضمن جماعة منظمة.
شاب يعتدي على صيدلي بعد رفضه بيع دواء للأمراض العقلية بدون وصفة
كما اعتدى شاب، على صيدلي أثناء تأدية مهامه داخل الصيدلية الواقعة بشارع الألفية ماكطا 2 بولاية سيدي بلعباس.
وحصلت هذه الحادثة في حدود الساعة الثانية زوالا، أين تعرض الصيدلي الى الضرب من طرف هذا الشاب على مستوى الرأس، بعد رفضه تقديم دواء خاص بالأمراض العقلية دون ان يملك الشاب وصفة طبية.
وفي ظرف قياسي ألقت مصالح الأمن بسيدي بلعباس على هذا الشخص، أين حول الى مركز الشرطة للتحقيق معه. فيما نددت نقابة الصيادلة بولاية سيدي بلعباس بهذه الحادثة واستنكرتها.