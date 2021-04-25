سيدي بلعباس: حجز أكثر من 5 قناطير من اللحوم غير صالحة

تمكنت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس من حجز أكثر من 05 قناطير من اللحوم غير صالحة للإستهلاك.

وحسب بيان لذات المصالح، فإنه تم حجز لحوم “حمراء – بيضاء – لحم مفروم – أحشاء بقر وغنم – أحشاء دجاج”.

وأضاف البيان، أنه إتلاف أكثر من 04 قناطير منها إعتبارا أنها غير صالحة للإستهلاك البشري، وحجز قنطار من هذه اللحوم بسبب الذبح غير الشرعي.

وجاءت هذه العملية بعد قيام قوات الشرطة خلال نهاية الأسبوع بعمليات مراقبة لعدد من القصابات بقرية بلولادي، دائرة عين البرد ودائرة سيدي لحسن.

وقد تم الإسراع في إتلاف هذه اللحوم في عين المكان، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين البالغ عددهم 05 أشخاص.