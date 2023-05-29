سيدي بلعباس.. حجز قرابة 1 كغ من المخدرات وتوقيف شخصين

تمكن أفراد الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس، من القبض على شخصين في العقدين الثالث والرابع من العمر تورطا في الحيازة على المخدرات (الكيف المعالج) والمؤثرات العقلية من نوع “extazy” لغرض البيع.

وذلك في عمليتين منفصلتين، حيث تم على إثر ذلك حجز ما يقارب 1 كلغ من الكيف المعالج و 128 قرص مهلوس.

بالإضافة إلى مبالغ مالية فاقت 30 ألف دينار جزائري تعتبر من عائدات ترويج هذه السموم .

وضبطت بحوزة أحدهما على ما يقارب 1 كغ من الكيف المعالج بالإضافة إلى مبلغ مالي فاق 10 آلاف دينار جزائري تعتبر من عائدات ترويج هذه السموم.

في حين ضبط بحوزة الشخص الثاني 128 قرص مهلوس ومبلغ مالي قدره 20 ألف دينار جزائري من عائدات الترويج.