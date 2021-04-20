سيدي بلعباس: حجز كمية معتبر من المواد الغدائية موجهة للمضاربة

في عملية نوعية شرطة سيدي بلعباس رفقة مصالح التجارة يقومان بمداهمة مخزن سري غير مصرح به ويبيع بصفة غير قانونية.

تمكنت مصالح شرطة سيدي بلعباس بتعاون مع مديرية التجارة لمداهمة مخزن سري غير مصرح به من طرف مصالح التجارية بحي القرابة ولاية سيدي.

حيت تمكنت من العثور على كميات معتبرة من المواد الغذائية متمثلة في زيت المائدة والمقدرة 1462 وعلبة السكر بـ 1170 كغ.

كما تم العتور ايضا على مادة السميد حوالي 1550 كلغ و مادك الفرينة 825 كلغ و العديد من المواد الغذائية الاخرى.

كما قدرت قيمة المحجوزات ب 8 أطنان و534 كغ و حجز ايضا مواد التنظيف قدرت قيمتها بـ 3 أطنان و208 كغ و1353 ليتر مع اتخاد اجراءات القانونية ضد التاجر.