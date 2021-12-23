سيدي بلعباس..حجز وإتلاف أكثر من 5 أطنان من مادة الكاشير الفاسدة
اكتشفت شرطة سيدي بلعباس ومصلحة التجارة مستودع خاص بتخزين مادة الكاشير والنقانق والدجاج المدخن تنعدم فيه شروط النظافة.
والذي يحتوي على منتوجات منتهية الصلاحية مع إنعدام شروط النظافة والنظافة الصحية داخل غرفة التبريد.
وبعد معاينة وجود حشرات وصراصير ، حيث قدرت الكمية الإجمالية لهذه المواد بأكثر من 5 أطنان و7 قناطير و80 كلغ.
وجاءت هذه العملية بناء على دوريات قامت بها مصالح التجارة رفقة شرطة سيدي بلعباس ليلة أمس.
وذلك على مستوى المنطقة الصناعية ، أين تم إكتشاف جزء كبير من هذه المنتوجات منتهية الصلاحية.
وجزء أخر مخزن في ظروف غير صحية أدت إلى تلفه بسبب إنقطاع الكهرباء وإرتفاع درجة الحرارة (19 درجة مئوية داخل غرفة التبريد.
وبعد القيام بالمعاينة الميدانية تم إتخاذ الإجراءات القانونية مع إتلاف وردم الكمية المذكورة
طالع ايضا:
كرم والي ولاية سيدي بلعباس ليماني مصطفى، اليوم الخميس، جمال شرقي صاحب مؤسسة خاصة تضم عمال من فئة الصم والبكم.
وتعد هذه المؤسسة واحدة من أبرز المؤسسات ذات الدور الايجابي والمثمر في مجال الأعمال التطوعية بالولاية. وذلك من خلال عديد العمليات ذات المنفعة العامة وغير الربحية والخاصة.
إضافة إلى ذلك مساهمتها في وصول المتطوعين للفرص التطوعية بكل يسر وسهولة. وهذا خلال تواجدها منذ فترة تزيد عن ما يربو 20 سنة .
وأوضح الوالي خلال الحفل التكريمي الذي جرت مراسمه بنادي عمال الولاية بحضور كل من رئيس ديوان الوالي. مدير الإدارة المحلية ومديرين تنفيذيين. بأن هذا التكريم أتى نتيجة الجهود المميزة التي قام بها منتسبو هذه المؤسسة الخاصة الذين يمثلون فئة ذوي الهمم. ومتطوعوها من خلال تنفيذ العديد من المبادرات التي تم تقديمها ضمن الجهود التكاملية في العمل العام.
بالإضافة إلى تفعيل عددٍ من الأنشطة بالنظر إلى خبرة هذه المؤسسة وكفاءتها باعتبارها رافداً للعمل التطوعي محليا .
وقدم رئيس المجلس الشعبي الولائي بدوره جزيل الشكر والتقدير لجميع العاملين والمتطوعين بالمؤسسة على ما بذلوه من جهد واضح وملموس. خلال الفترة الماضية متطلعاً لمزيد من العطاء في خدمة المجتمع.
طالع أيضا: تدشين مقر وكالة جديدة لبنك التنمية المحلية بسيدي بلعباس
أشرف والي سيدي بلعباس، ليماني مصطفى، بمعية المدير العام لبنك التنمية المحلية على تدشين مقر وكالة جديدة لبنك التنمية المحلية.
كما تم تدشين المقر الجديد للوكالة المحلية للبنك التي تحمل الرمز: 473 الكائن بشارع حلوش بن عمران. بعد تحويله من المقر القديم الذي كان متواجد بنهج بن علي بخالد .
كما زار الوالي بمعية المدير العام لبنك التنمية المحلية السيد لالماس يوسف وإطارات بنك التنمية المحلية مصنع تحويل الرخام والغرانيت. ببلدية سيدي علي بن يوب والذي يعد الأكبر من نوعه في إفريقيا.
واستمع والي الولاية بعين المكان الى شروحات حول عملية تحويل المادة الخام (الحجارة) الى رخام وغرانيت .
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع الذي أنجز في إطار الاستثمار الخاص بتكلفة قدرها 4 ملايير دج. وتمويل جزئي تكفل به بنك التنميةالمحلية, نحو 000. 10 متر مربع من مختلف أنواع الرخام والغرانيت.
ويوفر حاليا أزيد من 400 منصب عمل مباشر، حسب الشروحات المقدمة. والتي أشارت إلى أن الحجارة (المادة الأولية) تجلب من 4 محاجر من منطقتين بتمنراست وعين قزام. بطاقة تحويل تقدر بنحو 12 ألف طن في الشهر.
ويضمن هذا المصنع الذي ينشط وفق معايير دولية، تغطية الاحتياجات الوطنية في مجاله.
ويواصل بنك التنمية المحلية تعزيز شبكة وكالاته وأعماله في سياق التقرب من الزبون، من خلال تدشين مقر للوكالة البنكية .
وتأتي هذه الوكالة البنكية الجديدة التي تقع بطريق زروالة بمدينة سيدي بلعباس لتعزيز الشبكة التجارية الولائية.
وبهذا يعزز البنك من تواجده من خلال وكالته الجديدة والتي تضاف الى عدد وكالاته المنتشرة على مستوى كل التراب الوطني.
ومن خلال هذه السياسة المنتهجة يثبت بنك التنمية المحلية رغبته في التقرب والإصغاء أكثر من زبائنه. من أجل تزويدهم بجميع المعلومات حول منتجاته وخدماته البنكية التي هم بحاجة إليها.