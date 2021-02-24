سيدي بلعباس: حجز وإتلاف 29 كغ من المرقاز وأحشاء الدواجن

تمكن أعوان مديرية التجارة لولاية سيدي بلعباس من حجز وإتلاف 29 كغ من المرقاز وأحشاء الدواجن، بمستودع بأحد أحياء مدينة.

العملية تمتم بالتنسيق مع مع مصالح الأمن و كذا مصالح البيطرة أين تم العثور على مستودع ينشط بطريقة غير شرعية لتحضير المرقاز.

حيث تم معاينة ظروف غير صحية لعملية التحضير للإنعدام التام للنظافة.

وتم خلال هذا التدخل حجز و إتلاف 29 كغ من المرقاز و أحشاء الدواجن.

كما تم وضع تحت التشميع الآلات المستعملة في إرتكاب المخالفة و المتمثلة في آلة طحن اللحم و آلة تحضير المرقاز.

حرر محضر متابعة قضائية للتاجر المخالف