سيدي بلعباس: حجز وإتلاف 632 كلغ من مواد غذائية فاسدة

تمكن أعوان مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش بمديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية سيدي بلعباس من حجز 632 كغ من مواد غدائية فاسدة.

كما تمت العملية بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، أسفرت عن حجز 632 كلغ من مواد غذائية غير صالحة للإستهلاك. خلال عملية مراقبة نوعية لمركبتين.

وتمثلت المواد الغذائية المحجوزة في ديول، رشتة، قطايف، كانت محفوظة في ظروف غير ملائمة مما أدى إلى فسادها. كما تم إتلافها على مستوى المفرغة العمومية.

كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق الموقوفين.

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