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سيدي بلعباس: حجز 1140 كلغ من البطاطا مخزّنة بمستودع

بقلم أمينة داودي
سيدي بلعباس: حجز 1140 كلغ من البطاطا مخزّنة بمستودع
حجز كمية من البطاطا
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تمكن أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين لمديرية التجارة بولاية سيدي بلعباس من حجز 1140 كلغ من البطاطا مخزنة بأخحد المستودعات.

وحسبما أفادت به مديرية التجارة لولاية يسيدي بلعباس في بيان لها، أنه من خلال عملية المراقبة التي قام بها أعوان مراقبة الممارسات التجارية برفقة مصالح الأمن بسوق الجملة للخضر والفواكه اليوم الأحد على الساعة السادسة صباحا تم حجز 1140.2 كغ من مادة البطاطا لدى تاجر يزاول نشاطه بسجل تجاري مشطب.

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