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سيدي بلعباس.. حجز 1145 كيس شمة مقلدة و 190 علبة سجائر

بقلم عاشور عبد الكريم
سيدي بلعباس.. حجز 1145 كيس شمة مقلدة و 190 علبة سجائر
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تمكنت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس من حجز كميات متفاوتة من مادة الشمة المصنعة بطريقة غير شرعية. وكميات أخرى من التبغ أجنبي الصنع كانت موجهة للمتاجرة بطريقة غير قانونية. قبل أن يتم حجزها وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجيها.

كما تم حجز هذه السلع، بعد قيام قوات الشرطة بعمليات مراقبة شملت محلات بيع التبغ والعطور المتواجدة بوسط المدينة. أين تم حجز 1145 كيس من الشمة المقلدة و 190 وحدة من التبغ أجنبي الصنع. بالإضافة إلى كمية من مادة المعسل بلغ عددها 60 وحدة. حيث تم حجزها وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجيها من أصحاب هذه المحلات التجارية.

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