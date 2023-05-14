سيدي بلعباس.. حجز 1192 وحدة من المشروبات الكحولية 

تمكن أفراد الشرطة بأمن دائرة رأس الماء، من توقيف شخص تورط في الحيازة على مشروبات كحولية بدون رخصة لغرض البيع.

وتم على اثر هذه العملية حجز 1192 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع.

بالإضافة إلى مبلغ مالي يعتبر من عائدات الترويج، كما تم حجز مبلغ مالي قدره 4000 دجمن عائدات ترويج المشروبات الكحولية.

في حين تم إنجاز ملف قضائي ضده عن قضية حيازة مشروبات كحولية بدون رخصة لغرض البيع قدم بموجبه أمام النيابة المختصة إقليميا.