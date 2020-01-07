سيدي بلعباس: حجز 12 غرام من الكوكايين وتوقف مروجيها

وضعت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس حدا لنشاط 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و35 سنة تورطوا في الحيازة على المخدراتالصلبة (الكوكايين) والكيف المعالج لغرض المتاجرة فيها.

حيث تم على إثر هذه العملية من حجز 12 غرام من المخدرات الصلبة (كوكايين ) ، 167 غرام من الكيف المعالج ، 03 هواتف نقالة.

خلال نفس العملية تم حجز مبالغ مالية فاقت 41 ألف دينار جزائري تعتبر من عائدات المتاجرة في هذه السموم ، في حين تم تقديم السالفين الذكر أمام النيابة أين تم إيداعهم الحبس .

حيثيات القضية تعود إلى إستغلال فرقة البحث والتدخل (BRI) معلومات تفيد بوجود شخص يحوز على كمية من المخدرات الصلبة وهو بصدد ترويجها بمدينة سيدي بلعباس رفقة شركائه.

ليتم وضع خطة محكمة للإطاحة بهم وتوقيفهم ، حيث تم توقيف أحدهم على مستوى حي الصخرة على متن مركبته .

في حين تم توقيف شخصين آخرين بشارع قرموش محمد ( طريق وهران ) ، حيث ضبطت بحوزتهم كميات متفاوتة من المخدرات الصلبة والكيف المعالج.

ناهيك عن مبالغ مالية متفاوتة ، وبعد عمليات تفتيش قانونية لمساكنهم تم ضبط كميات أخرى من الكيف المعالج.

وبلغت في مجموعها 12 غرام من المخدرات الصلبة (كوكايين )، 167 غرام من الكيف المعالج ، 3 هواتف نقالة بالإضافة إلى مبالغ مالية فاقت 41 ألف دينار جزائري تعتبر من عائدات المتاجرة في هذه السموم.

المصلحة أنجزت ملفات قضائية ضد المشتبه فيهم عن تهمة حيازة المخدرات الصلبة (الكوكايين) والكيف المعالج لغرض المتاجرة فيها.

قدموا بموجبه أمام النيابة أين صدرت في حقهم أوامر إيداع .