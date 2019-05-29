سيدي بلعباس.. حجز 12 قنطارا من اللحوم الفاسدة منذ بداية الشهر الفضيل

تمكنت مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس خلال الـ 20 يوما الأولى من شهر رمضان من حجز أكثر من 12 قنطار من اللحوم بمختلف أنواعها.

وتم حجز هذه الكمية التي كانت موجهة لغرض المتاجرة فيها بسبب افتقارها لشروط الحفظ والنظافة، بعد مراقبة العديد من القصابات المتواجدة بمدينة سيدي بلعباس.

عمليات الحجز التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة العامة والتنظيم بالتنسيق مع الشركاء المختصين، تمت عبر 124 محل تجاري حيث تم حجز 879 كلغ من اللحوم الحمراء و 230 كلغ من اللحوم البيضاء و 96 كلغ من الأسماك و التي تم إتلافها بالتنسيق مع الجهات المختصة. ومن جهتها حجزت الفرقة المختلطة بيطرة و أمن سيدي بلعباس أكثر من 1.155 كلغ من اللحوم الفاسدة بمختلف أنواعها عبر قصابات بلديات سيدي بلعباس وذلك خلال النصف الأول من شهر رمضاني .

تم حجز أكثر من 554 كلغ من اللحوم الحمراء و أكثر من 553 كلغ من اللحوم البيضاء بما فيها لحوم مفرومة محضرة ونقانق ولحم الديك الرومي إلى جانب 50 كلغ من الأسماك.