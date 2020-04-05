سيدي بلعباس.. حجز 147 لتر من الحليب غير صالح للإستهلاك

تمكنت مصالح الأمن الوطني بسيدي بلعباس من حجز كمية من مادة الحليب غير صالحة للإستهلاك.

وأفادت مصالح الشرطة، اليوم الاحد، أنها تمنكت من حجز كمية من الحليب غير صالحة للإستهلاك البشري قدر وزنها الإجمالي 147 لتر كانت موجهة للبيع.

وأشار ذات المصدر أن الكمية المحجوزة تم إتلافها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأوضحت الشرطة أن حيثيات القضية تعود إلى قيام أفراد الشرطة بأمن الولاية بعمليات مراقبة على مستوى شوارع المدينة، أين لفت إنتباههم شاحنة من نوع JMC مشتبه في أمرها.

وبعد تفتيشها تبين أنها تحوي كمية من أكياس الحليب ذات سعة 01 لتر في الصندوق الخلفي للشاحنة التي تنعدم فيها شروط التبريد والنظافة.

وبلغت في مجموعها 147 كيسا بمجموع 147 لتر، حيث تبين أنها غير صالحة للإستهلاك البشري، والتي تم إتلافها بالتنسيق مع الجهات المختصة.