سيدي بلعباس: حجز 159 قنطارا من مادة الطحين

تمكنت مصالح مراقبة الجودة وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة لولاية سيدي بلعباس من حجز كميات معتبرة من مادة الطحين “ الفرينة”، إضافة إلى الكسكس والمارغين وبعض المواد الغذائية.

وبلغت الكمية المحجوزة 266 كيس و 50 كلغ ما يعادل كما 159 قنطار في المجموع .

وجاء ذلك خلال الخرجة التفتيشية التي قادت أعوان المراقبة وقمع الغش إلى مستودع لبيع وتسويق أغذية الأنعام تابع لأحد الخواص بإقليم بلدية تلموني .

صاحب المستودع يستعمل مادة الفرينة مدعومة السعر والموجهة للاستهلاك البشري بهدف بيعها كعلف المواشي بعد أن يتم خلطها مع مواد علفية اخرى .

وكانت مصالح مديرية التجارة، قد فتحت تحقيقاتها بناءً على تعليمات وزارة التجارة واستنادا إلى تسجيل ارتفاع عشوائي في أسعار مثل هذه المواد في مختلف أسواق ومحلات ولايات الوطن.